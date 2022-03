Antes de ser assassinada, atriz pornô postou vídeo sobre violência contra a mulher

O blogueiro gastronômico Davide Fontana, 43, confessou ter assassinado Carol Maltesi, 26, estrela pornô e criadora de conteúdo adulto no Only Fans. A polícia italiana identificou os restos mortais encontrados há cerca de dez dias, em uma localidade no norte do país, como sendo da modelo.

O corpo de Carol Maltesi foi encontrado pela polícia na localidade de Borno, próximo à cidade de Brescia, que fica no norte do país, e estava desmembrado e foi colocado em sacos de lixo à beira da estrada. A mulher foi vista pela última vez em janeiro deste ano, perto de sua casa em Rescaldina, localidade próxima à Milão, na Itália.

A promotora Lorena Ghibaudo disse: “O suspeito confessou depois de ser confrontado com evidências que desmantelaram suas alegações. Ele estava usando o telefone dela e até pagando seu aluguel para fazer parecer que ela ainda estava viva, mas na realidade ele a matou e desmembrou seu corpo”.

Davide Fontana está sendo mantido em custódia policial sob acusações de homicídio voluntário agravado, bem como destruição e ocultação de cadáver.

No início deste ano, Carol Maltesi postou um vídeo no qual se manifestou contra a violência contra as mulheres dizendo que “não é apenas uma questão de violência física, mas também de violência psicológica”.

Carol Maltesi trabalhava sob o nome artístico de Charlotte Angie, estrelou vários filmes eróticos e tinha uma conta no OnlyFans, onde compartilhava conteúdo adulto.

Os detetives italianos conseguiram identificar seis das 12 tatuagens no corpo de Carol Maltesi depois que um seguidor da mulher no OnlyFans reconheceu as tatuagens. Carol, que tinha uma filha de seis anos, dizia ganhar até 10 mil libras por mês no OnlyFans. Ela deveria ter participado de um festival erótico em Milão no início deste mês, mas não apareceu e seu nome estava em folhetos publicitários do evento.

Segundo informações do Daily Mail, a mulher estaria se relacionando com o seu vizinho, o blogueiro gastronômico Davide Fontana no início deste ano, mas ambos teriam se separado.

Em depoimento, Fontana confessou à polícia que matou Carol depois de uma briga e que queimou o rosto dela para esconder sua identidade. Depois, ele desmembrou o corpo da mulher e o escondeu em sacos de lixo em seu freezer. Fontana disse aos policiais que ele a matou com um martelo depois de fazer sexo com ela, mas eles remaram.

Depois de matá-la, Fontana continuou a usar seu telefone de Carol e enviou mensagens para a mãe dela dizendo que ela havia “abandonado a pornografia”, mas estava ocupada demais para explicar o motivo.