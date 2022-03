Influenciadora fica com “olho baixo” após injeção de botox

Uma influenciadora de Chicago, nos Estados Unidos, relatou uma terrível experiência com o botox. Segundo Whitney Buha, o resultado a deixou em estado de choque. Ela dividiu essa experiência com seus quase 30 mil seguidores no TikTok. Veja abaixo.

A princípio tudo parecia normal e seu rosto não parecia estranho, mas a mulher começou a notar que uma sobrancelha estava um pouco mais baixa que a outra. Quando ela foi colocar mais Botox na sobrancelha inferior, notou que seu olho parecia ainda mais baixo.

Whitney Buha documentou o processo nas redes sociais e, aos poucos, percebeu que a pálpebra de um olho começou a “cair” e que o outro olho parecia maior que o normal. A situação a deixou chocada, mas logo a influenciadora descobriu a verdade: a pessoa que fez seu procedimento com toxina botulínica injetou a substância no lugar errado, mais especificamente ao redor do seu olho, o que a deixou com esse resultado assimétrico.

“O problema com o Botox é que você não pode dissolvê-lo como um preenchimento, então tudo o que você pode fazer é esperar que ele desapareça”, disse Buha no TikTok.

Uma aplicação bem realizada de toxina botulínica não deveria ter causado esses problemas. A ptose palpebral ou mais comumente conhecida como “pálpebra caída” acontece devido à paralisação dos músculos que controlam os movimentos das pálpebras e isso é causado apenas por um erro no procedimento.

Para corrigir a situação, os médicos deram à influenciadora duas alternativas: colocar mais Botox próximo ao cílio superior para levantar a pálpebra ou usar alguns colírios medicinais para abrir mais o olho.

Por fim, Whitney Buha decidiu usar os colírios, juntamente com uma terapia alternativa que incluía vapor, exercícios e um massageador facial vibratório.

“Sinto que o pior já passou”, escreveu ela em seu Instagram, ontem de mais de 100 mil seguidores. “Agora sinto que meu olho esquerdo quase parece normal. Meu olho direito ainda está um pouco grande, mas você vê muito menos branco do que antes, com certeza”.