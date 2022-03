Entenda o caso: mulher é presa após levar o filho 130 vezes ao médico

Uma mãe foi presa depois de realizar mais de 130 consultas médicas com seu filho, totalmente saudável, em um período de apenas 2 anos. O caso, que chamou atenção no mundo todo, aconteceu na Espanha.

Conforme a publicação do Meganoticias, a mulher alegou que o filho estava muito doente nos momentos em que o levou ao médico, e afirmou que ele fingia ter problemas de saúde que a faziam levá-lo até as consultas.

Após levar o filho, de apenas 5 anos de idade, mais de 130 vezes ao médico em um curto período de tempo uma mãe chamou a atenção das autoridades espanholas.

Segundo informações, a criança, que é completamente saudável, apresenta sinais de autismo leve e fazia visitas constantes aos médicos sob alegação das mais variadas doenças e sintomas. Diante disso, as autoridades entenderam que o menino estava recebendo medicamos de forma desnecessária, acarretando em um caso de maus-tratos.

Síndrome de Munchausen

O caso foi a público depois que o pai da criança, junto a um dos pediatras que a atendeu no ano anterior, decidiu denunciar a mãe do menino.

Em declaração, a Sede Superior da Andaluzia Oriental, afirmou que a mulher levou o filho ao médico cerca de 73 vezes ao longo do ano de 2020 e outras 51 vezes em 2021. Durante as visitas, ela alegava aos profissionais que o menino possuía comportamentos violentos em casa.

Por outro lado, os diversos testes realizados pelos médicos apontaram indícios contrários, revelando que o comportamento da criança era completamente normal e pacífico.

Leia também: Casal faz descoberta horripilante ao reformar a casa

Para Charo Rueda, Professor de Psicologia e de Neurociência Cognitiva do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Granada, a mãe da criança sofre da Síndrome de Munchausen.

“Quem sofre de Munchausen acaba sendo ‘extremamente cuidadoso’, tem a necessidade de se sentir um super-herói. Eles ficam felizes em sentir que cuidam bem de outra pessoa, mas em troca mantém a pessoa sob seu controle”, relata o professor.

Diante dos sintomas desta síndrome, crianças que convivem diretamente com pais ou cuidadores com Munchausen podem desenvolver problemas de comportamento e complicações relacionadas com a saúde física e mental.

Além disso, também podem apresentar dificuldades em seu desenvolvimento social devido as formas de manifestação da síndrome.

Após a denúncia que levou à prisão da mulher, o menino foi levado para os cuidados temporários de uma família adotiva.