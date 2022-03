Homem engana a namorada para dar ao filho o nome de seu gato

Um homem está sendo criticado pela esposa depois de ser acusado de “enganá-la” para fazer com que o nome da primeira filha do casal fosse o mesmo de sua gata, morta anos antes.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ele procurou o Reddit para compartilhar com os demais usuários sobre sua situação.

Segundo seu relato, a gravidez pegou o casal de surpresa e, recentemente, a primeira filha dos dois chegou ao mundo. Batizada de Clementine, a menina teve o nome sugerido pelo pai e prontamente aceito pela mãe.

Ele afirma que não contou à namorada, mas o nome em questão sempre foi um de seus preferidos principalmente por ser o nome de sua primeira gata, morta anos antes.

Para ele, utilizar o nome não seria um problema uma vez que a esposa não conheceu sua gata e, por tal motivo, não deveria ter memórias do animal que compartilha o nome com a menina.

Ela ficou sabendo da verdade por trás do nome

Por outro lado, a mãe do rapaz decidiu recuperar algumas fotos da gatinha para mostrar à namorada do filho como a bebê se parece com o animal.

Após descobrir que a filha compartilha o nome com a gata, a mulher não gostou da situação. “Ela observou a gata nas fotos e perguntou qual era o nome, eu disse que era engraçado porque a gatinha se chamava Clementine”.

Leia também: Após um acidente doméstico, ela viu sua tatuagem ficar completamente deformada

“Imediatamente ela se irritou de forma descomunal e perguntou o que eu tinha de errado. Fiquei surpreso e ela começou a me acusar de tê-la enganado para batizar nossa filha com o nome de um gato morto”.

“Discutimos e ela me pediu para ir para casa, desde que chegamos ela está no quarto com nossa filha”, afirma.

Deixando clara a situação, ele explicou para a namorada que escolheu o nome por gostar e não por ser uma referência ou homenagem ao animal.

Apesar dos esclarecimentos, os usuários do Reddit acreditam que ele deveria ter explicado para a namorada antes de batizar a filha.

“Muitas pessoas não gostam de nomear os filhos com o nome de um animal morto, independente de quanto tempo antes você teve o animal”, escreveu uma pessoa.

“Você deveria ter dito isso a ela antes para dar a opção de escolha e de ela elaborar como se sente com isso”, finalizou outro.