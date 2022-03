Homem afirma que suas tatuagens o ajudaram a conseguir emprego

Um pai de 41 anos afirmou que suas tatuagens, que cobrem 90% do corpo, não são um problema ao tentar procurar emprego.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Karac Smith conta que suas tatuagens na verdade o ajudam a conseguir emprego e afirma ter recebido até sete ofertas de emprego em uma única semana.

O homem, que é casado e pai de dois filhos, fez sua primeira tatuagem logo após completar 18 anos. Segundo ele, cerca de 90% de seu corpo é coberto por tatuagens, sendo que somente suas bochechas e nariz não possuem qualquer desenho.

“As pessoas sempre falam ‘aposto que você não consegue encontrar um emprego’, mas a verdade é que nunca fiquei desempregado”, afirma.

Atualmente, Karac trabalha com redução de danos e presta serviços a uma autoridade local ajudando crianças que se envolveram com problemas de armas, drogas e gangues.

“Eu trabalho desde que tinha 18 anos. Cheguei a receber seis ou sete ofertas de emprego em uma mesma semana”, afirma.

Para ele, o fato de ser tatuado o diferencia de forma positiva. “Acho que as vezes consigo o emprego por ser tatuado e, portanto, diferente dos assistentes sociais comuns. É um bom ponto de discussão com as crianças com quem trabalho. Elas mostram interesse e lidam bem com isso”.

Karac ainda reforça que o preconceito com as tatuagens existe e o leva a receber diversas mensagens e questionamentos.

“Recebo diversas mensagens de pessoas perguntando o que faço para conseguir um emprego porque querem se tatuar mas não tem coragem porque isso as impedirá de ter um bom trabalho”, conta.

Além de seu trabalho como agente de redução de danos, o homem também atua como modelo e chegou a aparecer em alguns programas de televisão.

Sua primeira tatuagem foi um pequeno desenho no peito, mas recentemente ele começou a aumentar o número de artes em sua pele. “Comecei a ir em convenções por toda a Europa acompanhado dos meus amigos, e eles me tatuaram de graça. Foram eventos lotados, estive em alguns na Bélgica que são gigantescos”.

Em seu perfil do Instagram, ele publica imagens para divulgar seu trabalho como modelo, mas também precisa lidar com comentários desconfortáveis.

“Muitas pessoas enviam mensagens desagradáveis por estarem protegidas por computadores. As pessoas dizem que não posso ter filhos por estar coberto de tatuagens e eu não entendo porque assumem isso”.

Para seus quatro filhos e sua esposa, as tatuagens definitivamente não são um problema.