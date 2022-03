Homem tem mais de 1000 tatuagens e 98% do corpo coberto por desenhos

Marcelo tem mais de 98% do corpo tatuado (Reprodução / Instagram @marcelobboy)

Um homem de 38 anos chama atenção por onde passa graças às suas modificações corporais extremas. Marcelo Bboy tem mais de 1500 tatuagens espalhadas pelo corpo, somando a incrível quantia de 98% do corpo tatuado.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Marcelo afirma que já gastou mais de R$190 mil reais realizando tatuagens e outras modificações corporais.

Depois de começar a se tatuar aos 15 anos de idade e desde então não parou mais.

Além das tattoos, Marcelo também coleciona uma série de modificações corporais extremas, incluindo a bifurcação da língua e a substituição de todos os dentes por dentes de níquel.

Já entre suas tatuagens, as mais extremas foram a coloração dos globos oculares e das gengivas com tinta preta.

Marcelo é brasileiro, natural de Bocaiuva e afirma que suas tatuagens não só chamam atenção, mas também o auxiliam no trabalho de modelo.

38 anos e mais de 1500 tatuagens

Pai de dois filhos e avô de um neto, Marcelo trabalha como modelo artístico e ator. Além disso, ele é presença garantida nos principais eventos do meio.

“Hoje as pessoas me olham com curiosidade e interesse. Não ouço muitos comentários ruins sobre minha aparência”, afirma.

“As mulheres se encantam pelas tatuagens e modificações que tenho em meu corpo. Gosto de todas por igual, não tenho como escolher uma tatuagem preferida”.

Para ele, as que mais chamam atenção são as tatuagens feitas em seus olhos. “As pessoas têm curiosidade sobre o processo de tatuagem dos olhos e o risco de cegueira. Eu não fiquei preocupado com isso porque entendo o procedimento. A pigmentação é feita somente na área branca dos olhos”.

A modificação mais recente realizada por Marcelo foi a inserção de implantes em seu braço esquerdo, garantindo uma textura diferente à sua pele. Ele agora pretende preencher as áreas restantes de seu corpo.

“Só tenho algumas partes das minhas regiões íntimas sem tatuagens, mas pretendo tatuá-las em breve”, afirma.