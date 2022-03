Após uma bebedeira, ela acordou com o nome de um estranho tatuado em sua nádega

Uma mulher vai levar por toda a vida as lembranças de uma noite de bebedeira durante uma viagem com suas amigas. Após muito divertimento, e bebida, ela acordou com o nome de um estranho tatuado em sua nádega.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Kaylie Williams ainda tem lembranças da noite em que fez a estranha tatuagem em seu bumbum e mesmo após 10 anos ela ainda espera conseguir encontrar o homem cujo nome está marcado em sua pele.

Segundo seu relato, Kaylie estava curtindo uma noite entre amigas durante uma viagem para a Ilha de Magaluf em 2012. Na ocasião ela decidiu que seria uma boa ideia marcar a data com uma tatuagem.

Enquanto curtiam a noite, a mulher e suas amigas esbarraram em um grupo de homens que comemorava uma despedida de solteiro e um deles se ofereceu para pagar pela tatuagem de Kaylie, desde que ela tatuasse seu nome em uma das nádegas.

Ao acordar no dia seguinte, ela se surpreendeu ao encontrar o nome “Daniel Forde” gravado em sua pele.

Ela está tentando encontrar o dono do nome tatuado

Segundo Kaylie, a única informação que tem de Daniel, além de seu nome, é que ele voltou para casa no dia seguinte e que mora na região de Cardiff, no Reino Unido. Ela sabe disso pois o misterioso homem estava hospedado no mesmo hotel.

“Eu estava de férias em Magaluf e sou um pouco festeira, então estava me divertindo com minhas amigas. Certa noite nós vimos um grupo de rapazes de Cardiff, todos vestidos como bebês, fazendo uma tatuagem. Eles estavam em uma despedida de solteiro”, conta.

“Eu estava um pouco bêbada e decidi fazer uma tatuagem para me lembrar da viagem. Esse cara, com que eu conversei, sugeriu a ideia de tatuar seu nome em minha nádega. Pensei que era uma brincadeira, mas ele pagou e eu fiz a tatuagem. Foi completamente aleatório”.

Apesar de ter o nome de um estranho tatuado em seu corpo, Kaylie não se arrepende da tatuagem e não tem planos de removê-la. No entanto, 10 anos depois, ela deseja reencontrar Daniel Forde.

“Se conseguir encontrá-lo não sei o que vou dizer. Talvez eu devolva o dinheiro que ele gastou com a minha tatuagem”, finaliza a mulher.