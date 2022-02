Em busca de um desconto no aluguel ela tentou flertar com o proprietário da casa

Pensando em conseguir um desconto em seu aluguel, Penny McNatt achou que seria uma boa ideia tentar flertar com o proprietário da casa que aluga. No entanto, sua tática não deu muito certo e ela não conseguiu o almejado desconto.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história no TikTok e rapidamente viralizou entre os usuários.

Na expectativa de conseguir uma redução em seu aluguel, Penny entrou em contato com o proprietário do apartamento em que mora. Ela, que considera o homem um “fofo”, pensou que poderia tentar flertar com ele por meio de mensagens de texto enquanto tentava resolver um problema referente a torneira de sua cozinha.

No vídeo ela mostra imagens da conversa que teve com o homem. É possível ver que ela envia uma mensagem falando sobre a torneira da cozinha: “Ei, minha torneira da cozinha parou de funcionar novamente”.

Ela foi prontamente atendida pelo proprietário do apartamento que retornou pedindo que ela enviasse uma imagem para que ele pudesse “avaliar adequadamente o problema”. Em resposta, Penny enviou uma imagem sua apontando para a torneira.

A tentativa de obter um desconto no aluguel não deu certo

Depois de receber a mensagem, o dono da casa pediu para a jovem enviar uma imagem aproximando ainda mais a torneira, e ela viu ali uma oportunidade de tentar chamar sua atenção. Decidida, ela enviou uma bela selfie sorrindo para ele.

Apesar da tentativa, o homem foi rápido em responder avisando que a foto era da torneira, e não dela.

Desde o momento em que foi publicado, o vídeo de Penny foi visto mais de 8,1 milhão de vezes, sendo que diversos usuários comentaram afirmando estar com “vergonha alheia” pela situação da mulher.

“A vergonha alheia está fazendo meu estômago doer”, comentou um usuário.

“Ele deveria ter aumentado seu aluguel depois disso”, finalizou outro.