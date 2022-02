Senhora de 88 anos se confunde e serve ração de cachorro durante um jantar

Uma senhora de 88 anos acabou servindo uma refeição inusitada após confundir ração de cachorro com carne picada. Ela preparou a iguaria e a serviu em um jantar para sua irmã, que achou o prato “meio sem gosto e sem graça”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, uma mulher compartilhou a história de sua avó através de uma postagem no Reddit.

Representação (Imagem de Mat Coulton por Pixabay)

Ela explicou que sua irmã estava armazenando a comida do cachorro crua no freezer, e deixou a porção para que a tia, que mora no mesmo local, pudesse alimentar o cachorro.

No entanto a mulher esqueceu de preparar a comida para o cachorro e a carne acabou ficando conservada no freezer por alguns meses, até que a senhora de 88 anos encontrou o pacote.

Ela preparou a ração de cachorro para o jantar

Certo dia a avó da mulher decidiu preparar o jantar e encontrou a carne congelada. Pensando se tratar de carne comum picada ela descongelou o conteúdo do pacote e cozinhou como de costume.

“Minha avó resolveu cozinhar e achou que a carne tinha sido deixada lá pela minha tia. Como já estava no freezer há algum tempo, ela decidiu usar”, explica a autora do post.

“Ela cortou gengibre, alho e todos os temperos chineses habituais, preparou a carne e serviu com arroz e um pouco de acelga chinesa”.

Somente quando as netas da mulher foram visitá-la foi que a senhora ficou sabendo do equívoco cometido.

“Quando fomos ver minha avó, minha tia, que mora com ela, comentou que elas comeram a carne que minha irmã havia deixado no freezer porque senão iria estragar. Ela disse que apesar dos temperos da minha avó a carne ainda era meio sem graça”, relata a mulher.

“Depois de pensar por um tempo minha irmã lembrou que essa carne era a ração do cachorro que ela havia deixado no freezer”, finalizou a mulher.

Ela não explicou se a verdade foi revelada para sua avó e tia ou se isso acabou se tornando um segredo entre as irmãs. Por outro lado, ela se sentiu acolhida ao descobrir que não foi a única a cometer este engano.

“Meu sogro comia petiscos de cachorro. O encontramos na cozinha comendo um pouco, quando dissemos a ele o que era, ele disse que era bom de toda forma”, conta um usuário.