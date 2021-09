Mãe entra em pânico ao descobrir que filho a desenhou nua e levou imagem para exposição na escola; ‘Queria que o chão me engolisse’

Nikki Britton, mãe de um pequeno “Picasso”, assim como o classificou, compartilhou recentemente em um grupo de Facebook uma experiência que teve ao descobrir uma pintura que o filho fez dela, na época em que estava na escola infantil.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Mirror UK e a imagem divulgada, no desenho aparece uma mulher, com cabelos castanhos, sorridente, utilizando nada mais do que um sapato. “Então, depois de uma limpeza recente, me deparei com esta obra-prima que meu adorável filho pintou de mim quando estava na escola infantil”, relatou a mulher.

Em sua publicação, Nikki contou que quando se inteirou da situação, queria “queria que o chão me engolisse”.

“A primeira vez que vi foi na exposição de classe dele, onde meu pequeno Picasso mostrou com orgulho à toda a escola, inclusive aos pais. Eu podia ouvir o barulho das risadas e queria que o chão me engolisse!”, relatou Britton.

Sobre a pintura que deixou a mãe em pânico, a criança esclareceu posteriormente que havia “ficado sem tempo de pintar as roupas” e por isso a “obra-prima” tinha este resultado.

Por fim, Nikki disse que não imagina como o professor responsável permitiu que o desenho fosse mostrado em uma exposição escolar.

