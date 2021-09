Tiroteio em supermercado deixa ao menos 12 feridos e 1 morto

Ao menos 12 pessoas foram feridas e uma morta durante um tiroteio no interior, e arredores, de um supermercado me Memphis, Tennessee. Após o tumulto, ocorrido em uma loja Kroger, o atirador suicidou-se.

Segundo reportagem do The Mirror, o chefe da polícia local, Dale Lane, informou ter recebido relatos de um atirador abrindo fogo contra pessoas no supermercado por volta das 13:30 horas desta quinta-feira.

Para Dale, “este é o evento mais terrível que aconteceu na história de Collierviller”.

Diante do ataque, funcionários desesperados se trancaram em freezers e salas do estabelecimento. “Encontramos pessoas escondidas em freezers e em escritórios fechados. Eles estavam fazendo o que foram treinados para fazer. Corra, se esconda, lute. Eu não gosto de saber que tivemos que por isso em prática por aqui”.

Após confirmarem a morte do atirador, as equipes policiais realizaram uma varredura em todos os corredores e salas do supermercado buscando por vítimas e sobreviventes. O carro e pertences pessoais do atirador foram investigados. Até o momento, não foi confirmado o tipo de arma utilizado no crime.

Ao menos 12 pessoas ficaram gravemente feridas após tiroteio em supermercado

Entre os feridos, quatro pacientes foram considerados em estado crítico. Segundo os policiais responsáveis pelo atendimento às vítimas, elas “sofriam de ferimentos muito graves”. Informações sobre o estado de saúde dos feridos não foram divulgadas.

Ambulâncias e helicópteros auxiliaram no resgate dos feridos. Segundo repórteres presentes no local, testemunhas afirmaram que o número de feridos seria maior, aproximadamente 30 pessoas baleadas.

Com o ataque em andamento, diversos clientes conseguiram fugir da loja enquanto funcionários conseguiram buscar um local para se esconder após os primeiros disparos. Os funcionários foram posteriormente resgatados e escoltados para fora do local.

Escolas da região foram temporariamente fechadas e um comunicado publicado pela polícia em suas redes sociais pediu à população que evitasse a área. “Por favor, evite a área enquanto trabalhamos no incidente”.

Uma das funcionárias do supermercado, Glenda McDonald, disse ter conseguido sair ao escutar os primeiros disparos: “Sai correndo pela porta, deixei minha bolsa, chaves e tudo”

Informações sobre a identidade do atirador não foram divulgadas.