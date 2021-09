Jovem que promoveu massacre em escola é julgado e sentenciado a 1200 anos de prisão

Devon Erickson, de 20 anos, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ele e Alec McKinney admitiram acusações de assassinato durante o massacre que ocorreu no ano de 2019, na Escola de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática de Highlands Ranch, no Colorado.

Segundo reportagem do The Mirror, o estudante Kendrick Ray Castillo foi morto após os dois alunos abrirem fogo na escola. Testemunhas disseram que o jovem, que se formaria em três dias, investiu contra os atiradores para proteger os demais colegas.

“Ele atirou em Kendrick, dando a todos nós tempo suficiente para ficar debaixo de nossas mesas e nos colocarmos em segurança para escapar”, declarou Nui Giasolli.

Kendrick foi descrito pelos colegas como um herói que “se sacrificou” ao atacar o atirador para salvar os outros colegas durante o tiroteio. Amigos e família lembram de seu lado brincalhão e altruísta.

Devon Erickson foi julgado após promover massacre em escola

Na sexta-feira, a juíza Theresa Slade ouviu declarações das famílias das vítimas e dos pais de Kendrick.

A mãe do jovem, vítima fatal do tiroteio, descreveu seu luto como “insuportável” e disse que a perda do filho foi “devastadora para a família”. Ela pediu justiça e que a sentença máxima fosse aplicada.

Conforme documentos judiciais, os dois jovens se armaram com três revólveres e um rifle calibre 22 roubado de um cofre de armas dos pais de Erickson. Os adolescentes consumiram cocaína antes de invadir a escola, conforme revelado em um depoimento.

Segundo McKinney, o outro jovem envolvido no tiroteio, o crime foi motivado por recorrentes intimidações e bullying feito pelos outros estudantes. Assim como Erickson, McKinney foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de condicional.