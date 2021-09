Vídeos mostram erupção vulcânica em La Palma

Centenas de pessoas foram forçadas a fugir após a terrível erupção vulcânica na ilha de La Palma. As autoridades começaram a evacuar moradores e animais antes que as nuvens de fuligem e a lava atingissem a região.

Segundo publicado pelo The Mirror, um rio de lava seguia em direção à áreas povoadas no sul da ilha, o que forçou a evacuação completa de quatro aldeias, incluindo El Paso e Los Llanos de Aridane.

Imagens da erupção foram capturadas e mostram fontes de lava disparando em direção ao céu além de trilhas de lava incandescente escorrendo pela extensão do vulcão abrindo caminho por entre florestas e plantações.

MUNDO | As imagens da erupção neste momento do vulcão #CumbreVieja, em #LaPalma, Ilhas #Canarias, são incríveis. Vídeo da TV Canárias via @Armeteo. Saiba mais sobre a erupção em https://t.co/PvQLPxSaW8. pic.twitter.com/MxOGyLLiIx — MetSul.com (@metsul) September 19, 2021

Em El Paso, um dos fluxos de lava pode ser visto cruzando uma estrada e atingindo casas espalhadas.

Outros registros mostram lava entrando em uma casa enquanto outros rios de lava circundam as encostas. Isabel Fuentes, de 55 anos, declarou à TVE: “Quando o vulcão entrou em erupção hoje, fique com medo”.

Casas são destruídas pela lava do vulcão Cumbre Vieja em La Palma pic.twitter.com/dkBLV6uWtD — CAFÉ URGENTE (@cafeurgente) September 19, 2021

Segundo ela, existe a possibilidade de a lava ter atingido as casas de alguns de seus parentes. “Eu tinha cinco anos quando o vulcão entrou em erupção pela última vez, em 1971. Você nunca supera uma erupção vulcânica”.

Isabel se mudou para outra casa no domingo, buscando a própria segurança. A erupção do vulcão em Cumbre Vieja começou pouco depois das 15 horas de domingo, após novas atividades sísmicas na região.

Erupção vulcânica fez com que as autoridades evacuassem a região ao redor de Cumbre Vieja

Pouco antes da erupção de fato acontecer, as autoridades já iniciavam os procedimentos de evacuação para, aproximadamente, 40 pessoas com problemas de mobilidade e animais de fazenda dos vilarejos localizados ao redor do vulcão.

O presidente das Ilhas Canárias, Angel Victor Torres, disse que aproximadamente 5000 pessoas já foram evacuadas e que até o momento não foram registrados feridos em decorrência da erupção.

Video: New lava flow destroys properties in town of La Palma on Spain’s Canary Islands, following Sunday’s volcanic eruption pic.twitter.com/ABibbpRP5j — Factal News (@factal) September 20, 2021

“Não é previsível que mais alguém tenha que ser evacuado. A lava está se movendo em direção à costa e os danos serão materiais. De acordo com especialistas, existem entre 17 e 20 milhões de metros cúbicos de lava”, declarou.

Os voos para as Ilhas Canárias foram mantidos apesar da erupção. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, chegou na ilha de La Palma na noite de domingo. “Temos todos os recursos para lidar com a erupção e todas as tropas, os cidadãos podem ficar tranquilos”.

Lava from inside a home, La Palma, Canary Islands. pic.twitter.com/yXEzTHwyNe — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) September 19, 2021

O governo britânico aconselhou qualquer pessoa que esteja na área afetada a seguir o conselho das autoridades locais. Segundo um porta-voz, “No domingo, 19 de setembro de 2021, aproximadamente às 15h15, houve uma erupção vulcânica nas Ilhas Canárias espanholas de La Palma. A área imediata de Cabeza de Vaca, El Paso, foi evacuada. Se você estiver em uma área afetada, deve seguir os conselhos das autoridades locais”.

Um plano de evacuação elaborado pelo Plano de Emergência Vulcânica das Canárias. O alerta passou de ‘amarelo’ para ‘vermelho’.

Conforme a Guarda Civil, a evacuação atinge mais de 5000 pessoas de diferentes bairros e começou com cerca de 300 pessoas que viviam em Alcalá e El Paraíso, áreas mais próximas da erupção.

Serviços de emergência recomendam que a população mantenha a calma, feche portas e janelas de suas casas e sigam as orientações do plano de evacuação.