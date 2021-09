Irmãos são acusados de matar irmão mais novo devido a disputa familiar

Thomas Rogers tinha 26 anos quando foi esfaqueado por seu irmão mais velho. Ele era passageiro de um carro quando foi atingido fatalmente em um ataque com faca realizado por seus irmãos mais velhos.

Segundo publicação do The Mirror, os responsáveis pelo assassinato de Thomas foram seus irmãos mais velhos. David Rogers, de 32 anos, e Samuel Rogers, de 30.

Registros do crime foram feitos por Samuel, que filmou o momento em que David se dirigiu até o carro em que Thomas estava e o esfaqueou. A polícia e o serviço de emergência foram acionados até o local e encontraram o homem ainda com vida.

Thomas foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto.

Os irmãos tiveram uma discussão familiar no dia do crime

David e Samuel foram presos e acusados pelo assassinato de seu irmão mais novo. Os homens foram julgados recentemente no Tribunal de Birmingham.

Aos jurados, foi apresentado o fato de que os dois cometeram o crime após uma intensa discussão familiar entre os três irmãos. Após a discussão, Thomas estava decidido em voltar a morar com sua mãe.

No dia da discussão, David e Samuel avistaram Thomas em seu carro, passando pela Bristol Road, em Birmingham. Eles saíram do veículo em que estavam e, armados com facas, se dirigiram até o carro do irmão.

Samuel filmou o momento em que seu irmão segue até o Astra e esfaqueia Thomas pela janela do passageiro.

Após o julgamento, David foi considerado culpado pelo assassinato, enquanto Samuel foi inocentado, devendo responder pelo crime de homicídio culposo.

A sentença dos irmãos está prevista para ser divulgada em Outubro.