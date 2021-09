Jogadores de xadrez são mortos após briga entre um espectador e sua namorada

Um jogo de xadrez teve um desfecho trágico quando um homem, que assistia a partida, alegou que um dos jogadores estava olhando para sua namorada. Após uma discussão o homem esfaqueou o jogador até a morte, bem como o jogador adversário que tentou ajudá-lo.

Segundo notícia publicada pelo The Mirror, um grupo assistia ao jogo de xadrez em Krasnoyarsk, na Sibéria, quando a confusão aconteceu.

Quando a polícia chegou ao local, foram encontrados os corpos dos dois enxadristas, ambos de 34 anos. O primeiro jogador estava na entrada do prédio ainda com vida e o outro dentro do edifício foi dado como morto no local.

Apesar dos esforços da equipe de resgate, o segundo jogador não resistiu aos ferimentos.

Jogo de xadrez termina em tragédia

A mídia local teria divulgado imagens do suspeito sendo interrogado pela polícia. O homem, que já estava algemado, parecia apresentar sinais de estar embriagado.

Uma investigação prévia relatou o ocorrido: “Dois homens estavam visitando seus amigos no apartamento na rua Volzhskaya, na cidade de Krasnoyarsk. Após a visita, ambos saíram pela entrada e se acomodaram na escada para jogar uma partida de xadrez”.

Conforme o relato, um grupo de pessoas se aproximou para assistir ao jogo, incluindo o acusado e sua companheira, que eram moradores do mesmo prédio.

“Durante o jogo surgiu um conflito entre o homem e um dos jogadores por ele ter, supostamente, tentado chamar atenção de sua companheira. Após a discussão, o agressor utilizou uma faca para agredir as vítimas”.

Segundo comunicado, o agressor, que não foi identificado, era um homem de 29 anos e foi preso acusado de assassinar os dois jogadores.