Vídeo registra impressionante queda de meteoro que assustou moradores; assista

Um vídeo registrou uma impressionante queda de meteoro que assustou moradores na cidade de Santiago, no Chile.

O possível “meteorito” foi registrado e avistado por diversos usuários das redes sociais da Região Metropolitana.

Como detalhado pelo site Meganoticias, internautas alegaram terem visto uma forte “luz” nesta segunda-feira.

Quem testemunhou o evento garantiu que era um meteorito, pois nos registros é visto como algo brilhante cai e desvanece no céu.

Vídeo registra impressionante queda de meteoro que assustou moradores

Embora possa ou não estar relacionado a este fato, houve vários fenômenos astronômicos no mundo.

Uma delas foi a Chuva de Meteoros do Delta Aquarid, que ocorreu nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho.

Ainda de acordo com as informações, o evento astronômico iluminou sutilmente o céu do planeta. Confira vídeo:

ASTRONOMÍA 🌌 Cuerpo espacial luminoso se pudo apreciar en el zona centro y centro sur del país.



Alrededor de las 00:50 horas de hoy 2 de agosto, tanto personas a simple vista y cámaras de seguridad pudieron captar un objeto que iluminó el cielo por un par de segundos. pic.twitter.com/rrouqKBBVW — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 2, 2021

LEIA TAMBÉM: