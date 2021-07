Imagens mostram captura de cobra caninana que deu trabalho depois de invadir carro

Uma cobra foi capturada pelos bombeiros após ficar presa dentro de um carro em Meia Praia, localizada em Itapema, Santa Catarina. Ela foi identificada como sendo da espécie caninana, considerada uma das mais ágeis e rápidas do Brasil.

De acordo com o foi apurado pela jornalista Catarina Duarte, do NSC Total, o caso aconteceu na sexta-feira (23). O animal só foi retirado depois um árduo trabalho de mais de uma hora, no qual a roda do veículo foi removida.

Reprodução / Corpo de Bombeiros de Itapema

Os bombeiros foram acionados depois que pessoas flagraram a cobra subindo pela roda de um carro estacionado em via pública. A proprietária foi chamada e autorizou a abertura do veículo para a busca do réptil.

Reprodução / Corpo de Bombeiros de Itapema

A cobra foi encontrada próxima ao compartimento onde fica a mola da suspensão da roda dianteira direita e solta em uma área rural sem ferimentos.

Esta não é a primeira vez que uma cobra se torna notícia no local

Em 2020, uma cobra foi flagrada rastejando até o mar também em Meia Praia. O vídeo se tornou viral e a espécie do animal não foi divulgada.

A caninana é uma serpente ágil em solo, árvore e também na água, além de ter um comportamento intimidador ao se sentir ameaçada, quando infla o pescoço e vibra a cauda para afastar o predador.

Ela é uma das maiores serpentes da família Colubridae, podendo chegar a medir 3 metros, mas não é venenosa e se alimenta apenas de pequenas aves, ratos e sapos, o que também o favorece o controle de pragas.

"Tem uma Caninana comendo meus pintinhos!!!"

Que tal resolver o problema cercando o galinheiro com tela. Assim as cobras não entram, vc não mata ninguém e ela vai procurar comida em outro lugar. Nessa nova busca ela pode encontrar um rato e te ajudar a controlar esses roedores. pic.twitter.com/cxQ6vEcrzj — Convivendo Com Serpentes (@CC_Serpentes) February 14, 2021

Este ano, banhistas da Praia Grande, em São Francisco do Sul, também foram surpreendidos por uma caninana grande, com 2,5 metros de comprimento. O vídeo se tornou viral e você pode ver a seguir!

Confira mais:

Ela deslizava entre o mar e a areia quando foi capturada por um salva-vidas que trabalhava no local e encaminhado para um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, em Florianópolis.