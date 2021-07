Vídeo mostra sucuri verde trocando de pele; espécie é a maior cobra do mundo

Brian Barczyk, um vlogger que viaja pelo mundo em busca animais exóticos, compartilhou um vídeo no qual mostra sua sucuri verde começando a trocar de pele e surpreendeu no Instagram. A cobra é a maior espécie do mundo e é encontrada na América do Sul

De acordo com o Aquário de São Paulo, a sucuri verde pode atingir até 8 metros de comprimento e chega a pesar 230 Kg. O critério para eleger a maior cobra do mundo é o tamanho total, de comprimento e espessura.

Confira as imagens:

Barczyk também já mostrou a troca de pele completa desta cobra. Esse processo chamado de ecdise ou muda, permite o crescimento do animal e ajuda a remover parasitas que estavam na pele antiga.

Nos répteis, as escamas de queratina representam a parte mais superficial da pele, a epiderme. A nova camada de pele ficará com os desenhos e cores bem vivos, além de impedir que as serpentes desidratem por perda de água.

Confira mais:

Imagens sensíveis

Além dos vídeos mais leves mostrando a sucuri verde chamada de “Ivy”, o criador também divulga vídeos delicados que revelam como este grande animal se alimenta. É impossível não se impressionar, mas as imagens podem sensibilizar.

É importante recordar que sucuri verde não é venenosa e mata suas presas por constrição, interrompe o fluxo sanguíneo e, consequentemente, o fluxo de oxigênio, afetando órgãos vitais como o coração e o cérebro e levando à morte em pouco tempo.