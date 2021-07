Vídeo chocante flagrou assassinato de mulher surpreendida pelo ex enquanto mantinha relações sexuais

Um crime brutal chocou o Peru na semana passada e as imagens fortes continuam circulando nas redes sociais. Câmeras de vigilância gravaram o momento em que uma mulher é surpreendida no próprio quarto com o parceiro pelo ex-marido, que a esfaqueou 39 vezes.

De acordo com o jornal Publimetro, Fiorela Liseth Díaz, de 32 anos denunciou o ex-marido Elmer Lucano, de 33 anos, diversas vezes até que o crime acabasse com a sua vida. Ela era mãe de duas crianças.

Cámaras de vigilancia registraron brutal crimen de empresaria a manos de su expareja en La Libertad – Diario Perú21: * Cámaras de vigilancia registraron brutal crimen de empresaria a manos de su expareja en La… #LaLibertad #empresaria #Feminicidio #Feminicida #Pacasmayo pic.twitter.com/BqnpJWxn1M — Noticias | Política | Perú (@feedperuano) July 23, 2021

O novo parceiro de Fiorela foi esfaqueado, mas conseguiu correr para pedir ajuda. Após assassinar a ex-esposa, Lucano fugiu em moto, mas foi encontrado pela polícia.

“Fui à minha casa e a encontrei com outro homem. Eu não sei, me deu um apagão e a ataquei. Estou arrependido. Meus filhos ficam sozinhos” , disse o assassino.

Confira mais:

As investigações, no entanto, mostram que o feminicidio foi premeditado. As câmeras de vigilância revelaram que o homem é visto pegando uma faca da cozinha, entrando furtivamente na casa e monitorando as câmeras de segurança antes de entrar para saber onde a ex-companheira estava.

O homem que já possuía denuncias por violência permanecerá em prisão preventiva por nove meses até ser julgado.