[SUSTO] Amigas captam presença assustadora em foto

Amigas só queriam um registro de ano novo, mas conseguiram mais do que isso. Que medo!

Uma usuária do Facebook compartilhou no grupo privado ‘​​It Must Be The Hantu’ uma foto que tirou com mais duas amigas no réveillon de 2012 em Cingapura. Segundo o seu relato no grupo privado, uma de suas amigas sugeriu que as três tirassem uma foto no calçadão de Sentosa, uma ilha resort.

Ela continuou explicando que, inicialmente, se opôs, pois tinha “ouvido falar de histórias para não tirar fotos em trio”, já que existe uma superstição de que tirar fotos em grupos de três é amaldiçoado: de acordo com a crença local, a pessoa do meio morrerá primeiro. Ela também disse que tinha pesadelos quase todos os dias quando era mais jovem, até que mudou de casa, o que explica por que ela tem “um medo mortal de fantasmas” e é bastante supersticiosa.

Mas, para não ser uma “desmancha-prazeres”, ela acabou cedendo em tirar a foto com as amigas. Elas tiraram várias fotos e compartilharam através do WhatsApp. Mas, quando uma das amigas tentou manipular a foto, aumentando o brilho para postar nas redes sociais, ela viu algo atrás delas.

A mulher disse que havia uma “imagem translúcida” atrás dela (ela era a do meio), no que parecia ser uma roupa de toga com o cabelo preso em um coque. Ela disse que a foto não foi editada e acrescentou que fez a mesma edição na foto original, desta vez no seu celular, para ter certeza que sua amiga não queria assustá-la. O resultado, segundo ela, foi o mesmo.

Alguns membros do grupo do Facebook mencionaram que poderia ser apenas um efeito do ambiente externo, incluindo reflexos, já que a luz refletida por uma fonte de luz brilhante, dentro ou fora do quadro, também pode contribuir para “reflexos fantasmas”. Além disso, o cérebro humano está programado para reconhecer padrões que nos são familiares, e isso inclui reconhecer o que parece ser um rosto. É chamado de pareidolia, um fenômeno onde se vê uma forma familiar ou forma em combinações aleatórias de sombras e luz.