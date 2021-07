Jovem influenciadora morre após cair de guindaste ao fazer vídeo para seguidores na China

Em uma história trágica, uma jovem influenciadora morreu após cair de um guindaste ao fazer um vídeo para os seguidores na China.

A jovem de 23 anos era uma estrela do Douyin, a versão chinesa do Tik Tok, como detalhado pelo site inglês The Sun.

Ela tinha mais de 100 mil seguidores na rede social, com inúmeras publicações constantemente.

Sua morte prematura acabou repercutindo na província e internacionalmente.

Ainda de acordo com as informações, mãe de duas crianças, ela costumava fazer vídeos contando sua rotina no trabalho.

No dia da morte, ela despencou por quase 50 metros enquanto gravava a si mesma, com o telefone ainda em sua mão enquanto caía. Confira:

Reprodução The Sun

