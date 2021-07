Vídeo angustiante registra momento em que homem é atacado por tubarão durante prática de esporte no mar; assista

Um vídeo angustiante registrou o momento em que um homem é atacado por um tubarão durante prática de esporte no mar.

O registro foi divulgado pelo canal ‘Tracking Sharks’ recentemente no YouTube e já conta com mais de 310 mil visualizações.

Como revelado, o homem não identificado estava a cerca de 1 km da cidade de Aqaba, no Mar Vermelho.

Embora os tubarões sejam frequentemente avistados no ar durante um parapente, as chances de ataques são pequenas.

Como revelado, a vítima ficou com vários ferimentos durante o grave ataque, que ocorreu na Jordânia.

Reprodução YouTube

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários.

Como revelado, este é o primeiro ataque de esse tipo de predador confirmado durante o parapente.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo foi compartilhado no fim do mês passado. Confira vídeo compartilhado no YouTube:

