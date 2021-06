Família da menina mais jovem do Reino Unido a dar à luz não sabia da gravidez; Ela tem apenas 11 anos

Em junho de 2021, uma menina de 11 anos deu à luz no Reino Unido e se tornou a mãe mais jovem do país ao engravidar com apenas 10 anos, noticiou o The Sun.

A criança e o bebê estão bem e recebendo ajuda dos serviços sociais, que também estão investigando o caso.

A família da menor não tinha conhecimento de sua gravidez, que durou 30 semanas. Uma fonte próxima à família disse ao jornal que a notícia “causou uma grande comoção” e levanta “questões que as pessoas da família não sabiam”.

O recorde anterior de pessoa mais jovem a dar à luz na Inglaterra era de 12 anos. Tressa Middleton, engravidou após ter sido estuprada por seu irmão, segundo o The Mirror, e não revelou imediatamente a identidade do pai do bebê.

Após o nascimento da criança, Tressa permaneceu quieta por medo enquanto seu rosto estava espalhado nas capas de jornais e revistas de todo o país. Ela foi forçada a dar sua filha bebê para adoção.

Só aos 14 anos ela teve coragem de contar sobre o estupro para um amigo e seu irmão foi preso. Um teste de DNA provou que ele era o pai da criança.