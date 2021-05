[VÍDEO]Cachorrinho traz para casa gatinho abandonado e registro emociona internautas. Assista também.

Chuva de emojis de coração nos comentários de postagem de vídeo fofinho no Instagram. Confira essa história.

Imagine a cena: chuva caindo, rua alagada e você vê um cachorrinho agindo de forma diferente junto de um gatinho bebê. O cachorrinho parece estar chamando o gatinho para dentro de casa e até o ajuda a subir no degrau da porta. Essa descrição é real e foi registrada em vídeo que viralizou nas redes. Confira!

O vídeo ganhou maior alcance após a postagem no Instagram @euamogatos, perfil com mais de 904 mil seguidores, e foi repostado por outros usuários, como @deniseadote3 que escreveu: “Alguém duvida que são anjos …?!!!❤️❤️😭😇🐾 Os seres ditos humanos abandonam, Enquanto os animais … Ahhh … Eles são puro amor !!!!”.

Cada vez que o gatinho parava, o cachorrinho parecia encorajá-lo a continuar a caminhada até a casa. De acordo com o CCTV, o vídeo foi gravado no Texas, nos Estados Unidos.



“Ele pegando o gatinho com a boca pra subir no batente da porta… 😍😍😍 Ah, não! Que coisa linda são os animais. Temos muito o que aprender com eles. 😍😍😍”, escreveu uma seguidora nos comentários.

Outro perfil que também publicou o vídeo foi @amaanimais_love, onde uma seguidora escreveu “O humano é o único ser “Racional” mas não tem um coração puro pra fazer o que esse cãozinho fez”.

