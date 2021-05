Vídeo viral registra momento em que pinscher ‘raivoso’ persegue homem

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um pequeno pinscher, aparentemente ‘raivoso’, persegue um homem.

A gravação foi compartilhada pelo canal de humor ‘@rolealeatorio’ no Twitter e já conta com quase 180 mil visualizações.

Nas imagens, é possível ver o momento que o animal que estava na porta de uma casa, provocado pela pessoa, acaba perseguindo.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

No entanto, não é possível saber a história completa por trás do registro em local desconhecido. Confira o vídeo compartilhado no Twitter:

pinscher = fofoca e tremedeira ❤ pic.twitter.com/9RWxnmIYYf — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) May 21, 2021

Com informações do perfil @rolealeatorio

