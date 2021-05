Em momento preocupante, vídeo registra instante em que balão cai próximo de avião em preparação para decolagem

Em um momento preocupante, um vídeo registrou o instante em que um balão cai próximo de um avião já em preparação para decolagem.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘Aviation TV’ no YouTube e já conta com mais de 30 mil visualizações.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o balão cai na pista antes da decolagem da aeronave E195 da Azul.

Como revelado, o caso aconteceu recentemente no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro/RJ.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Apesar do risco, a equipe do terminal agiu rápido para impedir qualquer acidente. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

