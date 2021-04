Uma sucuri grande foi encontrada às margens do Rio Taquara, em Londrina, na tarde da última terça-feira (27). O vídeo mostra a cobra, conhecida também como anaconda, enrolada ente a vegetação.

De acordo com o Paiquere FM News, a gravação foi feita por Silvio Romualdo da Silva, quem informou que encontrou o animal em um sítio e este foi embora naturalmente.

Não importunar o animal é a melhor atitude a ser tomada nestes casos. Segundo o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime.

As maiores sucuris são fêmeas

A sucuri é nativadas florestas da América do Sul, sendo encontradas no Brasil na Amazônia, regiões Sudeste e Centro-Oeste. Elas podem chegar a medir até 9 metros e as maiores sempre são as fêmeas da espécie.

“As maiores sucuris, no entanto, são fêmeas, e estas produzem a maior parte dos filhotes. (…) As fêmeas são muito maiores que os machos, e quanto maior a fêmea, maior o número de filhotes, que pode passar de 80”, informou o portal O Eco.

No ano passado, um vídeo viral mostrou a diferença das sucuris fêmeas e machos a partir de uma cena curiosa. Na gravação feita em Ituverava (SP), é possível ver uma sucuri fêmea com seis ou sete metros de comprimento, atravessando uma estrada enquanto é perseguida por pelo menos cinco machos que a disputam para reproduzir.

A sucuri é uma excelente nadadora e pode engolir animais de médio porte, como jacarés, porcos e até capivaras.

Ela mata suas vítimas por constrição, apertando-as presas até interromper o fluxo sanguíneo.

As fêmeas costumam gerar entre 14 e 82 filhotes, que já nascem com cerca de 60 centímetros de comprimento.