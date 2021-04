Um vídeo fofo, que tem feito sucesso, registrou o momento em que um pequeno gato tenta fazer um ‘truque’ com uma moeda, ao imitar seu dono.

A gravação engraçada foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Gato tenta fazer um ‘truque’ com uma moeda

Como revelado pelo canal, nas imagens, é possível ver o pequeno animal ‘imitando’ o dono seu dono facilmente.

“A forma como o dono colocou a moeda sobre a pata do gatinho foi um momento perfeito” e “reviravolta na trama: o gato ensinou o dono como fazer o truque” foram alguns dos comentários.

A gravação foi registrada no início do mês e já conta com quase 500 mil visualizações. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal ViralHog

LEIA TAMBÉM: