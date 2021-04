Vídeo angustiante registra momento em que caminhão carregado de botijões de gás perde o controle

Um vídeo angustiante registrou o momento em que um caminhão carregado de botijões de gás perde o controle e começa a se movimentar sozinho.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com mais de 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

Como revelado pelo canal, após carregar o caminhão, o motorista deu partida e deixou em ‘ponto morto’.

Inexplicavelmente, o veículo de carga engatou a primeira marcha e saiu em direção à rua, em uma região residencial.

O motorista por pouco não foi atropelado e depois pressionado entre a porta do veículo e a parede, arriscou a vida na tentativa bem-sucedida de guiar o caminhão em outra direção.

Ainda de acordo com as informações, salvou o caminhão com a carga e sua própria vida, evitando uma tragédia, de cair em um penhasco que estava muito próximo.

Reprodução YouTube – Viralhog

Caminhão carregado de botijões de gás

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

A gravação foi registrada no início do mês na cidade de Ibirité. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal ViralHog

