Um vídeo espetacular registrou o momento em que o vento forte ‘obrigou’ um avião da LATAM a pousar no estilo ‘caranguejada’ em São Paulo.

A gravação incrível foi compartilhada pelo canal ‘SBGR’, com quase 50 mil inscritos, no YouTube.

Nas imagens, é possível ver o pouso da aeronave Airbus no estilo ‘caranguejada’ (nome popular).

Cabe ressaltar que se trata de uma situação normal, dentro da operação prevista da aeronave, gerando apenas belas imagens, sem nenhum risco.

Avião da LATAM – Guarulhos

O caso foi registrado no dia 3 de abril no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo.

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários entusiasmados.

“Querem aterrissagem normal ou com emoção?”, “caranguejada é ótimo” e “aquela sensação de adrenalina no pouso!“ foram alguns dos comentários. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal SBGR

LEIA TAMBÉM: