Companhia LATAM anuncia conversão de até oito Boeing 767-300 em cargueiros

A companhia LATAM anunciou, nesta semana, um importante plano de crescimento de três anos que inclui a conversão de até oito aeronaves Boeing 767-300ER, aumentando a sua capacidade cargueira em quase 80%.

Conforme revelado por meio de comunicado, o plano busca expandir as opções de serviços e aproveitar as sinergias de uma frota homogênea de aeronaves cargueiras.

O crescimento gradual acontecerá em duas fases. Na primeira fase, já confirmada com a Boeing, serão convertidas quatro aeronaves entre 2021 e 2022.

Ainda de acordo com as informações, com o Boeing 767-300BCF (Boeing Converted Freighter), o Grupo LATAM Cargo terá 15 aeronaves cargueiras.

“Na segunda fase, a Boeing vai converter mais quatro aeronaves entre 2022 e 2023, fazendo com que o Grupo LATAM Cargo totalize 19 aeronaves cargueiras Boeing 767-300ER”, detalhou.

Com informações da LATAM

