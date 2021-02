Internacional: avião pequeno cai sobre casa e provoca incêndio em região próxima de Santiago no Chile

Nesta quarta-feira (17), por motivos desconhecidos, um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa no município de Curacaví, região próxima de Santiago no Chile, causando um incêndio no local.

O acidente ocorreu na estrada El Toro, e segundo relatos, apenas o piloto ficou ferido, embora sem risco de vida, de acordo com informações do site Meganoticias.

📺 #MeganoticiasActualiza | Piloto de avioneta que cayó sobre una casa en Curacaví resultó con lesiones 📡 Señal en vivo » https://t.co/6Gu7yzGMH7 pic.twitter.com/wIvDnFRZC3 — Meganoticias (@meganoticiascl) February 17, 2021

Também foi relatado que no momento do acidente que não havia moradores na casa, localizada na zona rural do município.

Accidente aéreo se registra en Camino El Toro Km 2 en Curacaví, avión liviano cae sobre vivienda con posterior Incendio de avión y el inmueble, al momento solo el piloto lesionado, Bomberos en el lugar @biobio @chile_accidente @Pabl0Manzanares @CD3EHH pic.twitter.com/MTQtyISo59 — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 17, 2021

No vídeo é possível observar momentos após a queda da aeronave, e Bombeiros tentando controlar o fogo.

Ainda de acordo com as informações, os bombeiros indicaram que será o Departamento de Estudos Técnicos fará uma investigação para apurar as causas. Confira fotos: