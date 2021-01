Avião com parte da equipe do clube Palmas Futebol e Regatas cai logo após decolar; 6 pessoas morreram

Um avião com parte da equipe do Palmas Futebol e Regatas, time da Série D do Brasileirão, caiu na manhã deste domingo (24), pouco após decolar.

O grave acidente aconteceu no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional (TO), de acordo com informações do portal G1.

Ainda de acordo com o site, quatro jogadores, o presidente da agremiação, Lucas Meira, e o piloto da aeronave morreram.

Vítimas confirmadas: Lucas Meira (presidente), Comandante Wagner, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Jogador Ranule e Marcus Molinari.

Copa Verde

Na próxima segunda (25), o tricolor enfrentaria o Vila Nova pelas oitavas de final da Copa Verde. O jogo aconteceria em Goiânia (GO).

Bom dia!!! Daqui a pouco tem o último treino antes da viagem para Goiânia (GO). Na próxima segunda, 25, o tricolor enfrenta o Vila Nova pelas oitavas de final da Copa Verde! — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) January 23, 2021

