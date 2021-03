‘Fofoqueira’: Vizinho descobre que cachorra pitbull o espiava diariamente por muro

Zoe, este é o nome da cachorra da raça pitbull que foi recentemente “denunciada” por um vizinho. Mas fique tranquilo que não se trata de um caso de ataque, porém uma situação em que a pet foi chamada de “vizinha fofoqueira”.

No grupo do Facebook “O Melhor Amigo do Homem”, Jéssica Fernanda, dona de Zoe fez uma publicação contando mais detalhes sobre o ocorrido. “Fofoqueira! Meu vizinho mandou um whatsapp para meu marido, pediu pra gente conversar com a Zoe, pois todos os dias ela fica olhando a casa do vizinho por um buraco no muro. Pior que não deu nem para defender a cachorra, tem até prova contra ela”, escreveu.

O fato repercutiu e rendeu diversas reações e comentários, dentre eles:

“Que linda. Dessa fofoqueira eu gosto”;

“Com essa cara? Imagina! Tudo menos fofoqueira!”;

“Seu vizinho está com receio que ela conte o que vê”.