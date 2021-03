Vídeo registra 'estranho fenômeno' no céu durante tempestade

Um vídeo impressionante, gravado na semana passada, registrou um 'estranho fenômeno' no céu durante tempestade.

O arquivo viral foi compartilhado no YouTube pelo canal ViralHog. O caso aconteceu no município de Pico Truncado, da província de Santa Cruz, no sul da Argentina.

“Eu vi que uma grande nuvem que eu nunca tinha visto se aproximava e me surpreendeu. Corri para pegar meu telefone e comecei a gravar e então houve uma tempestade”, revelou uma moradora local.

O novo vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando várias reações entre os usuários.

Ainda de acordo com as informações, nesta região é muito difícil de acontecer tempestades elétricas. Confira o registro impressionante:

Com informações do canal ViralHog

