Vídeo mostra momento em que criança cai do 12º andar e é salva por entregador

No último domingo (28), um entregador salvou a vida de uma menina de três anos que caiu do décimo segundo andar de um prédio em Hanói, capital do Vietnã.

De acordo com o portal VN Express Internacional, Nguyen Ngoc Manh, de 31 anos, esperava um cliente na entrada do prédio quando ouviu os gritos dos vizinhos. Ele saiu correndo do carro e subiu em um teto de metal do primeiro andar, esperando a queda da criança que estava suspensa na varanda.

“Depois de subir no telhado com cerca de dois metros de altura, vi o bebê cair. Naquele momento, escorreguei, mas tentei esticar os braços para alcançá-la. Felizmente, ela caiu em meus braços, ambos caímos e batemos no telhado metal”, revelou.

As imagens são sensíveis e logo se tornaram virais nas redes sociais. No vídeo, um resgate feito em 2018 também é relembrado:

Một cảnh tượng thót tim vừa xảy ra vào chiều 28-2 tại chung cư ở #Hanoi khi một cháu bé trèo ra khỏi lan can tầng 12 và tuột tay rơi xuống. Rất may anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang chờ chở hàng gần đó đã leo ra mái hiên và dùng tay hứng cháu bé. #RFAVietnamese pic.twitter.com/RsS1a7ATVE — Đài Á Châu Tự Do (@DaiAChauTuDo) February 28, 2021

O homem disse que ficou assustado ao ver sangue na boca da criança e a levou imediatamente ao hospital, onde constataram ferimentos que ela quebrou a perna e o braço, mas se manteve estável.

Ele revelou que teve apenas uma torção e que também tem uma filha da mesma idade da menina que salvou.