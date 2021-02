Gravam momento exato em que píton tenta abocanhar braço de homem

Esta semana, um vídeo publicado no YouTube mostrou o momento exato em que uma píton se prepara para abocanhar o braço de um homem que tenta capturá-la. Nas gravações, um grupo de resgate da Indonésia manipula os animais com as próprias mãos, entre eles está uma cobra-rei – espécie pertencente ao grupo das mais venenosas do mundo.

Apesar de não ser venenosa, a píton tem uma muita força na mandíbula e sua mordida é dolorosa, pois o animal possui diversos dentes afiados.

Reprodução / Instagram

Pítons matam suas presas por meio da compressão por constrição, que pode causar a interrupção do fluxo sanguíneo e do funcionamento do cérebro. Seus “apertões” podem imobilizar rápidamente. Confira o vídeo:

