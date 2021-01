Mulher pratica sexo oral em assaltante de posto de gasolina para atrasá-lo até a chegada da polícia

Uma mulher praticou sexo horal em um assaltante de posto de gasolina para distraí-lo até que a polícia chegasse. O caso aconteceu em Bratislava, capital da Eslováquia, na madrugada de quarta-feira.

Segundo o The Sun, o homem de 24 anos havia obrigado um funcionário da loja de conveniência do posto a entregar todo o dinheiro do caixa. Ele fugiu para o escritório do local após levar um soco do assaltante.

Foi quando uma mulher misteriosa entrou pela porta dos fundos da loja de conveniência do posto disposta a ajudar a equipe a prender o violento assaltante. Ela teria então praticado sexo oral no homem para impedi-lo de fugir.

Um funcionário já havia chamado a polícia que, quando chegou, encontrou a mulher e o assaltante deitados no chão nus. Michal Szeiff, porta-voz da polícia de Bratislava, declarou: "Em uma das salas, os policiais viram o homem recebendo serviços sexuais da jovem."

A mulher ainda teria dito aos policiais: "Prendam ele, não aguento mais." De acordo com Szeiff, o assaltante resistiu à prisão, obrigando os policiais a "usar a força" para detê-lo.