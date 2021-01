Vídeos mostram 'café da manhã' surpreendente de píton no quintal de uma casa da Austrália

Uma mulher de Queensland, na Austrália, compartilhou uma série de vídeos que mostram uma píton caçando e comendo um gambá. Os usuários do grupo Townsville Snake Catchers no Facebook ficaram surpresos com as imagens.

De acordo com o Yahoo News, Anna Smith revelou que viu o animal tomando o café da manhã em uma árvore na sua casa. Ela publicou três gravações da cena forte e que pode deixar algumas sensíveis.

Publicado por Anna Smith en Miércoles, 13 de enero de 2021

No primeiro vídeo é possível ver como a cobra se enrola ao redor do gambá e começa a imobilizá-lo. No segundo, o animal começa a ser comido. Veja a seguir:

Confira mais notícias:

Publicado por Anna Smith en Martes, 12 de enero de 2021

A terceira gravação revela os movimentos da cobra após comer o gambá inteiro e como ela fica de estômago cheio pendurada no árvore. Confira: