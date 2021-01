Vírus com taxa de mortalidade de até 75% pode ser a próxima grande ameaça para o mundo

Nos últimos vinte anos, o vírus Nipah (que, assim como o coronavírus, se originou em morcegos) causou surtos na Malásia, Índia, Austrália e em Singapura. Agora, pesquisadores estão alertando que, caso as pessoas não tirem lições da pandemia da Covid-19, o agente infeccioso poderá afetar muitos outros países.

Segundo o IFLS, o vírus Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999, na Malásia. Durante o surto, que começou em fazendas de suínos, foram registrados 265 casos de encefalite aguda. Desde então, pequenos surtos ocorreram, exibindo uma taxa de mortalidade de até 75%.

Embora os sintomas comecem em até 14 dias após a infecção, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o vírus pode ficar incubado por até 45 dias, o que permite um longo período de transmissão.

Após a incubação, começam as dores de cabeça, os vômitos e a febre. Em seguida, vêm as tonturas, a encefalite aguda e outros sintomas neurológicos. Ainda não existe nenhum tratamento direto contra o vírus, muito menos uma cura. Em caso de sobrevivência, muitos pacientes ficam com problemas neurológicos em longo prazo, incluindo alterações de personalidade e convulsões.

As cepas atuais do Nipah não podem ser transmitidas pelo ar, então o vírus ainda não representa o risco de uma pandemia como a atual (sua difusão se dá em grande parte pela ingestão de alimentos que tiveram contato com morcegos infectados).

“Sessenta por cento das pessoas que entrevistamos não sabiam que morcegos transmitem doenças. Ainda falta conhecimento.” – Declara o virologista Veasna Duong.

"Observamos morcegos frugívoros na Tailândia, em mercados, áreas de culto, escolas e locais turísticos como Angkor Wat – há um grande poleiro de morcegos lá. Em um ano normal, o templo budista hospeda 2,6 milhões de visitantes. Ou seja: são 2,6 milhões de oportunidades para o vírus Nipah saltar de morcegos para humanos anualmente em apenas um local.” – Conclui.