Vídeo: padre reage com violência após pedirem para que pusesse uma máscara

Um padre reagiu de forma violenta em um supermercado após clientes pedirem para que ele pusesse uma máscara. O caso aconteceu na cidade de Choachí, na Colômbia.

Segundo o Publimetro Chile, o início das filmagens com câmeras de telefones celulares desencadeou a fúria do religioso, que chegou a atacar um homem com socos e pontapés.

As imagens que mostram toda a confusão foram postadas nas redes sociais, onde rapidamente viralizaram.

“A Polícia intimou o cidadão a depor não fazer uso da máscara em plena pandemia e por seus atos de violência.” – Declarou o prefeito de Choachí, Carlos Alberdi Velásquez.