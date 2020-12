Vídeo incrível: atropelado, bebê elefante sobrevive após reanimação cardiorrespiratória

O socorrista tailandês Mana Srivate está acostumado a fazer muitas tentativas de ressuscitação em seres humanos. Afinal: já são 25 anos de carreira.

Entretanto, durante a sua folga no último domingo, dia 20 de dezembro, ele foi acionado por um motivo um pouco diferente: um filhote de elefante havia sido atropelado por uma moto.

Reprodução / New York Post / Reuters

Segundo o New York Post, o acidente ocorreu quando o animal tentou cruzar uma estrada na província de Chanthaburi, na Tailândia. Um vídeo que registrou a cena rapidamente viralizou nas redes sociais.

VEJA MAIS:

○ Caracóis gigantes fazem sucesso como animais de estimação; veja vídeos

○ Jacarés podem regenerar suas caudas perdidas, assim como acontece com as lagartixas

○ Tarântula ou larva de mariposa? Vídeo mostra camuflagem incrível de inseto

Nas imagens, o homem é visto fazendo compressões com as duas mãos no bebê elefante caído. Enquanto isso, a poucos metros dali, seus colegas de profissão socorrem o motociclista ferido.

Ambos sobreviveram e nenhum deles teve ferimentos graves. "Fiquei preocupado porque ouvia a mãe e os outros elefantes chamando pelo bebê. Quando ele começou a se mover, quase chorei.”