Para corajosos: Vídeo mostra pessoas recebendo massagem com cobras

Enquanto algumas pessoas querem distancias de cobras e umas chegam a criá-las como animais de estimação, outras resolveram usar este animal de forma terapêutica.

Um vídeo viral revelou um tipo de massagem feita com cobras, nas quais até mesmo pítons deslizam pelo corpo dos pacientes para promover a liberação de endorfinas e oxitocina, hormônios que podem fazer as pessoas se sentirem bem, segundo o CBS New York.

Confira no vídeo a seguir:

