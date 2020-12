Vídeo: família chega em casa e encontra coala em árvore de natal

A família McCormick, da Austrália, tinha acabado de chegar em casa nesta quarta-feira quando estranhou a atitude do cachorro, que correu para a árvore de natal e passou a farejá-la.

A mãe, Amanda, foi checar e viu algo inusitado: na árvore, uma coala fêmea se agarrava aos galhos e tentava comer algumas folhas.

A coala, porém, não se deu conta de que a árvore de natal era, na verdade, de plástico.

"Ela ainda tentou comer as folhas. Eu a vi mastigando algumas, mas parou quando percebeu que eram de plástico", contou Taylah, de 16 anos, filha de Amanda.

Amanda acredita que o animal deve ter entrado na sua casa quando as portas estavam abertas e permaneceu lá, escondido.

Ela ligou para uma instituição de proteção e resgate de animais selvagem para buscar a pequena coala.

Veja o vídeo:

This koala has single handedly saved 2020. Full story up soon on @GuardianAus pic.twitter.com/NGvURdOTuJ

— Matilda Boseley (@MatildaBoseley) December 3, 2020