Mulher quase morre do coração ao encontrar enorme aranha peluda na maçaneta do carro

Uma australiana entrou em choque e não consegue mais dirigir seu carro após descobrir uma enorme aranha peluda escondida na maçaneta do automóvel.

Ela mora em New South Wales, na Austrália, e revelou que viu o aracnídeo escondido quando se preparava para sair de casa.

No início, viu as pernas e achou que fossem lagartas peludas, como taturanas. Mas quando tentou abrir a porta do carro a aranha se moveu mostrando um animal gigantesco encolhido no lugar, pronto para dar saltar sobre uma presa.

“Faz uma semana que não uso o carro", revelou a mulher.

A postagem fez sucesso nas redes sociais, com comentários aterrorizados e pessoas fazendo piada com a situação. Um deles escreveu:

“Saia do carro, ele pertence à aranha agora. Coloque as chaves no chão e vai! “ disse. (Com Daily Mail)