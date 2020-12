Mulher é enterrada viva em cemitério, mas consegue cavar e escapar da morte

Uma mulher escapou da morte após ter sido espancada e enterrada viva por vizinhos bêbados. O caso aconteceu em um vilarejo na Ucrânia.

Segundo o Mirror, Nina Rudchenko, de 57 anos, estava em sua casa quando foi surpreendida pelos dois homens, que seriam irmãos. Ela foi espancada com um taco de beisebol e torturada por duas horas, até que desmaiasse.

À noite, Nina acordou após sentir água fria sendo derramada em seu rosto. Ao recuperar os sentidos, percebeu que estava em um cemitério, onde foi forçada a cavar uma cova. Ao terminar, foi ordenado que ela se deitasse ali.

Reprodução / Mirror

“Eu deitei no buraco de bruços e eles começaram a me enterrar. Cobri meu rosto com as mãos tentando reservar um pouco de ar. Eles riam e falavam sobre um plano para matar toda a minha família.” – Declarou.

''Depois que eles terminaram, se perguntaram se eu já tinha morrido e foram embora.'' – Continuou. Ela conseguiu cavar seu caminho para fora da cova, que não era muito funda, e rastejou alguns quilômetros até chegar em casa, onde desmaiou.

Na manhã seguinte, Nina foi encontrada deitada no chão por sua irmã Ludmila Gura: "O rosto de Nina estava cheio de sangue e hematomas, todo preto e inchado. Eu mal conseguia reconhecê-la."

A vítima foi levada às pressas ao hospital e os médicos ficaram chocados ao vê-la: "A mulher foi diagnosticada com concussão cerebral, mandíbula e nariz quebrados. Sua cabeça e corpo estavam cobertos por numerosos hematomas." – Afirmou o cirurgião Oleksandr Klymchuk.

Reprodução / Daily Mail

A polícia abriu um processo criminal por tentativa de homicídio contra os irmãos. O porta-voz da polícia, Evgen Slipchenko, declarou: "Os suspeitos também podem ser acusados de sequestro. Agora estamos investigando as circunstâncias."

No interrogatório, os agressores alegaram 'estar bêbados' aos detetives. Eles podem pegar até dez anos de prisão se forem considerados culpados. A investigação continua.