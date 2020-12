Fotos: tartaruga 'voadora' fica enterrada no para-brisa de carro

Uma motorista e seu irmão sobreviveram após uma tartaruga ‘voadora’ bater no no para-brisa do carro em que estavam andando. O caso aconteceu em Savannah, nos Estados Unidos.

Segundo o WSAV, Latonya Lark e Kevin Grant estavam passeando a esmo pela cidade quando perceberam algo estranho vindo pelos ares em alta velocidade. Inicialmente, eles pensaram que se tratava de um tijolo desgovernado.

Entretanto, não houve tempo para que Lark, que dirigia o veículo, desviasse do objeto voador não identificado. Foi ouvido um grande estrondo. Grant, que estava sentado no banco de carona, foi coberto por estilhaços de vidro, ficando com o corpo cheio de cortes.

Passado o susto, os dois perceberam a cena surrealista que acabara de acontecer: uma tartaruga havia atravessado o para-brisa do veículo em que estavam. Eles pararam e pediram ajuda à polícia local. O relatório policial afirma que, por questões de segurança, o veículo teve que ser rebocado.

A mulher acredita que o pobre animal, que não sobreviveu ao impacto, foi jogado para o alto depois que outro carro o atingiu.