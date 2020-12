Ranking: as piores senhas do mundo, em 2020

Embora as dicas para a criação de senhas fortes já sejam conhecidas, relatórios anuais mostram que muitos usuários continuam a priorizar a conveniência sobre a segurança.

Recentemente, uma empresa de segurança cibernética examinou as senhas mais usadas pelos usuários em 2020.

De acordo com a Radio Bio Bio, sete das dez piores senhas são compostas por sequências de números, como "123456" (primeiro lugar), "123456789" (segundo lugar) e "12345678" (quinto lugar).

O terceiro lugar e quarto lugar são ocupados pelas senhas ‘picture1’ (‘imagem1’, em tradução livre para o português) e ‘password’ (‘senha’), respectivamente.

“As primeiras cinco senhas reúnem mais de 4,5 milhões de usuários que estão expondo seus dados e se sujeitando a diferentes riscos. Todas essas senhas, exceto ‘picture1’, poderiam ser decifradas em menos de um segundo. Caso você use qualquer uma dessas senhas, deveria modificá-las com urgência.” – Declara Camilo Gutiérrez Amaya, um dos autores do estudo.

Para aumentar a sua segurança, a empresa recomenda habilitar a autenticação de fator duplo em todos os serviços que oferecem a opção. Também é recomendável possuir uma solução de segurança instalada em seus dispositivos.

Finalmente, hoje em dia é possível usar serviços que permitem verificar se a senha que você usa já vazou em uma violação de dados. Confira abaixo a lista com as 13 piores senhas do mundo, em 2020:

– 1° Lugar: 123456

– 2° Lugar: 123456789

– 3° Lugar: picture1

– 4° Lugar: password

– 5° Lugar: 12345678

– 6° Lugar: 111111

– 7° Lugar: 123123

– 8° Lugar: 12345

– 9° Lugar: 1234567890

– 10° Lugar: senha

– 11° Lugar: 1234567

– 12° Lugar: qwerty

– 13° Lugar: abc123