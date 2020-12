Apple é multada em 63 milhões de reais por propaganda enganosa sobre o iPhone

O regulador de concorrência da Itália aplicou uma multa de 10 milhões de euros (ou 63 milhões de reais, na cotação atual da moeda brasileira) à Apple por propaganda enganosa.

A agência governamental italiana anunciou a multa na segunda-feira, acusando a empresa multinacional dos Estados Unidos de enganar o público em duas ocasiões distintas, ambas envolvendo o iPhone.

Em materiais promocionais, a Apple afirmava que vários modelos do cobiçado smartphone – do iPhone 8 ao iPhone 11 – eram à prova d’água e que resistiriam a uma profundidade de até 4 metros por 30 minutos.

Segundo a Business Insider, isso só seria possível em condições controladas de laboratório, com uma água completamente parada e pura, e não em cenários do dia-a-dia, em que os consumidores deixam seus telefones caírem em águas mais movimentadas e sujas que as de um laboratório.

De acordo com o site, os termos de garantia da Apple também seriam enganosos, dado que são anulados se o telefone for danificado por líquidos. A empresa fundada por Steve Jobs ainda não se pronunciou sobre o caso.