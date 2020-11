Vídeo assustador: peixe com rosto humano é avistado na China

Uma carpa com um ‘rosto humano’ foi avistada na China. O vídeo – que registrou a existência do peixe dourado com manchas pretas que lembram os olhos, o nariz e a boca de uma pessoa – logo viralizou nas redes.

Segundo o IFLS, nós vemos o suposto rosto nas imagens por causa do antropomorfismo, uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a animais, deuses e a elementos da natureza, em geral.

De acordo com o site, essa forma de pensamento também se estende ao comportamento dos animais, como acreditarmos que o nosso gato está com fome quando está se senta na frente da geladeira.

Ficou curioso? Veja o vídeo abaixo: